Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NASA'dan yapılan açıklamada, ABD Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı ve diğer kuruluşların iş birliğiyle "Dünya Çevresindeki Gök Cisimlerine Hazırlık Stratejisi ve Eylem Planı" adıyla 20 sayfalık bir rapor hazırlandığı kaydedildi.

10 yıl içinde olması muhtemel bir doğal afet karşısında neler yapılabileceğiyle ilgili önerilere yer verilen planda, Dünya'ya yakın gök cisimlerinin çarpmasına karşı alınacak önlemler arasında, gök taşlarının tespit edilmesine ve takibe alınmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi, gök taşlarıyla ilgili bilgilerin bir araya getirilmesine işaret edildi.

Planda, Dünya'ya çarpma potansiyeli olan gök cisimlerini yok edecek veya rotalarını değiştirecek teknolojilerin geliştirilmesi ve bu konuyla ilgili uluslararası iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulanırken, acil durum prosedürlerinin ve eylem protokollerinin hazırlanmasının gerekliliğin altı çizildi.

NASA'nın savunma departmanından Lindley Johnson, ABD'nin zaten gök taşı çarpmasını engellemeye yönelik bilimsel ve teknik imkanları bulunduğunu ifade ederek, bu alanda uluslararası iş birliğinin önem arz ettiğini bildirdi.