Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Magni Smartech, uyku sırasında solunum hızı, kalp atışı, kas hareketleri, vücut ısısı, yatış pozisyonu ve uyku süresi gibi farklı kriterlere göre hem yatağın açısını hem de ortamdaki ışığı, sıcaklığı ve gürültü seviyesini en uykun konuma getiriyor. Anti Horlama sistemine de sahip olan yatak, horlama durumunda yatak pozisyonunu otomatik olarak değiştiriyor.