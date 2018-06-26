Magni Smartech, uyku sırasında solunum hızı, kalp atışı, kas hareketleri, vücut ısısı, yatış pozisyonu ve uyku süresi gibi farklı kriterlere göre hem yatağın açısını hem de ortamdaki ışığı, sıcaklığı ve gürültü seviyesini en uykun konuma getiriyor. Anti Horlama sistemine de sahip olan yatak, horlama durumunda yatak pozisyonunu otomatik olarak değiştiriyor.
Akıllı yatak horlamayı kesecek
26.06.2018 - 02:13 | Son Güncelleme: 26.06.2018 - 02:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalyan yatak markası Magniflex, uyku alışkanlıklarını analiz ederek kaliteli bir uyku için kişiye özel öneriler sunan akıllı yatak sistemi geliştirdi.
Etiketler : akıllı yatak,horlama,
568820 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/568820.aspx
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