Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Tink Kurucusu ve CEO’su Zeynep Dereli işte böyle bir dünyada kurduğu Teknoloji ve İnsan Kolejleri ile geleceğin girişimci gençlerini daha liseden yetiştiriyor. Kodlamanın ve algoritma bilmenin bir zorunluluk hâline geldiğini dile getiren Dereli okuldan bilgisayar mühendisi öğrencilere verilen eğitimlerin tamamının verildiğini belirterek, yazılım konusundaki iddiasını ise “Bilgisayar mühendislerinin aldığı tüm eğitimleri biz daha lisede veriyoruz. Bizden öğrenciler bir yazılımcı olarak mezun oluyor” sözleriyle dile getiriyor. Biz de Dereli ile teknoloji çağında eğitimin önemini ve kendi başına bir inovasyon olan Tink okullarını konuştu.

Tink okulları olarak ilk yılınızı geride bıraktınız. Son bir yılı değerlendirdiğinizde doğru bir karar verdiğinizi düşünüyor musunuz?

Sancaktepe’deki okulumuz ilk yılını geride bıraktı. İlk üç ay bizim için öğrenme aşamasıydı. Okula kabul ettiğimiz öğrenciler eğitim olarak Türkiye ortalamasındaydı. Ama sene sonunda Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkmayı başardık.



Eğitimde fark oluşturmayı nasıl başardınız?

Hep iş dünyası eğitimden ne bekliyor diye bakıyoruz ama gençlerin ne beklediğini sormuyoruz. Maalesef bu konuda dünya genelinde bir sıkıntı var. Türkiye’den örnek bir model çıkarmak istedik. Bunu tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Çünkü bir ülkenin yumuşak gücü eğitimdir. ABD, İlgiltere, Avusturalya gibi ülkeler bugün iyi kaliteli insanı eğitimle cezbedip bir şekilde devşirme sisteminden geçiriyor. Neden biz kaliteli bir eğitim sistemi ile ülkemizde eğitim alacak insanların Türkiye’ye bakış açılarını değiştirmeyelim. Bunun için Tink okulları ile eğitimde bir eko sistem oluşturduk. Sistemin kalbinde Tinksmart var. Tinksmart bir e-öğrenme platformu. Sistem üzerinden öğrencilerin takibini yapıyoruz ve eksikliklerini analize diyoruz. Hem öğrenci, hem veli, hem de öğretmenler ilk üç ay bir adaptasyon sürecinden geçiyor. Ondan sonra sistem üzerinden her bir öğrencinin mevcut durumunu tespit ediyoruz. Öğrencilerimiz sistem üzerinden derse gitmeden önce o günkü konular hakkında bilgi sahibi oluyorlar.



TASARIM ODAKLI İNSAN ŞART

Girişimci bir eğitmen olarak girişimcilik eğitimin neresinde olacak?

Biz okullardan girişimci çıkarmak istiyoruz. Türkiye’nin unicornları olacak girişimcileri yetiştirmek istiyoruz. Ve yetiştiriyoruz da şu an. Daha birinci senemiz olmamıza rağmen 9. sınıftan bir öğrencimiz akıllı tahta geliştirdi. Şu anda Migros ile görüşüyoruz. Bizden aldığı eğitimlerle sayesinde oldu. Girişimci yaşını liseye indiriyoruz. Öğrencilerimize üniversitelerde mühendislik seviyesinde verilen yazılım derslerini veriyoruz. Tüm yazılım dillerini öğreniyorlar. 6 saat mecburi bilişim dersi var. Her öğretmen ve öğrenciye ücretsiz olarak Google Chromebook. Yapay zeka ile laboratuvarda çalışma imkanı sunuyoruz.



KAMPÜSLER KALKACAK

Güler Sabancı “Robot gibi insan olmayın” tavsiyesinde bulunmuştu. Teknoloji insanları robatlaştırıyor mu?

Almanya’da önde gelen bir girişimcilik ağının Türkiye ile ilgili şöyle bir tespiti var: Siz Türklerin mühendis kalitesi Avrupa’dan çok daha iyi ama tasarım konusunda çok kötüsünüz. Gerçekten mühendislik kalitemiz çok iyi ama tasarımdan anlamıyoruz. Sadece mühendis kafasıyla düşürseniz fikir sahibi insanlara işçi olursunuz. Biz eğitimlerimizi edebiyat, müzik, spor ve sanatla beziyoruz. Şu an tasarım odaklı, kreatif insanlara ihtiyaç var. Fen ve teknoloji lisesi diye yeni bir şey çıkartmışlar. Sadece fencilerin teknolojiden anlaması ülkenin kalkınması için yeterli değil. Sanatçının anlaması gerekiyor.



Yani girişimci, yazılımcı ve sanatçı insanlar da kodlama eğitimlerinden geçirilmeli.

Evet. Burada en önemli kavram girişimcilik. AB’de şu an girişimcilik kavramını müfredata sokuyor. Herkes girişimci olsun diye değil ama o bir hayat tarzı. Artık iş yapış şekilleri değişiyor. Gelecekte tam zamanlı işler olmayacak. Kendi zamanını pazarlayacak. Ben sizin çocuğunuz üç saatini bana verin diyeceğim mesela. Üniversite kampüsleri 10 yıl içerisinde kalkacak. Teknoparklar ve kuluçka merkezlerine dönüşecekler. ABD’de bazı üniversiteler oraya doğru evrilmeye başladı. Öğrenciler o şirketlerde çalışacaklar proje üretecekler. Ders notları projeler olacak.

PATRON İLE ÖĞRENCİYE WHATSAPP HATTI KURDU

Girişimci yetiştirmekten bahsediyorsunuz. Peki mentorluk desteği veriyor musunuz?

Vestel, Arçelik, Zorlu, Kibar Holding, Arkas, Google, Microsoft, SAP, Vodafone, Yemek Sepeti gibi firmalar partnerimiz. Öğrencilerimizi firmaların yöneticileriyle eşleştiriyoruz Öğrenciler WhatsApp üzerinden sürekli iletişim halindeler.

OKULLARDA TABLET ÇOK YANLIŞ

Eğitimde dijital dönüşümden söz etmişken Türkiye’de eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gelecekte iş dünyasında başarılı olmak isteyen herkesin mutlaka ve mutlaka ve ne meslek yaparsa yapsın algoritma bilmesi şart. Kodlama mühendislik için gerekli algısı var ama herkesin öğrenmesi gerekiyor. Eğitimde teknoloji öneli ama doğru kullanılması gerekiyor. Şu an tablet gerçekten çok yanlış bir mecra. Eğitimde kesinlikle kullanılmamalı. ABD’de şu an iPad ile eğitim kalmadı nerdeyse. iPad ile sadece video izlettirebilirsiniz. Bir öğrencinin klavyede yazı yazması gerekiyor. Defterin yerine geçen şey klavye. MEB bunu fark etti şimdi bilgisayar verecek.

İNGİLTERE VE ÇİN'E AÇILACAK

Körfez fonları eğitim sektörüne ciddi anlamda yatırım yapıyor? Siz de ortaklık teklifi aldınız mı?

Ortaklık teklifleri var. Büyümek için yurt dışına açmak için ileride düşünebiliriz. Çin ve İngiltere’ye açılmak istiyoruz. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Londra’dan bir okuldan teklif aldık. Ama önce burada tutunduktan sonar yurt dışın açılmayı hedefliyoruz. Temmuz ayında da Çin’de bir görüşme yapacağız. 202-2021 eğitim yılında Cin ve İngiltere’de okul açmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde ise 20 tane yurt içinde 20 tanede yurt dışında olmak üzere 40 okul açma hedefimiz var. İstanbul’da önümüzdeki sene iki yeni kolej açacağız.