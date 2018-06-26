Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada Bilim Bakanı Kirsty Duncan, yaptığı yazılı açıklamada, evrenin gizemlerini çözmeye yardımcı olacak sofistike bir buz kutusu şeklindeki süper derin dondurucu için 10 milyon dolar yatırım yaptıklarını bildirdi.

Duncan, dünyadaki en güçlü parçacık hızlandırıcısına yaptıkları katkının, Kanada'nın dünya bilim sahnesindeki yerini geliştirdiğini vurguladı.

Süper derin dondurucunun, CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (LHC) performansını yükseltmeye yardımcı olacağını aktaran Duncan, söz konusu katkı ile Kanadalı bilim insanlarının bu laboratuvara sürekli erişim halinde olacağını belirtti.

Vancouver'daki TRIUMF laboratuvarında Kanadalı uzmanlarca üretilen süper derin dondurucu CERN'e yüklendiğinde, kriyomodüller atom parçacıklarını mutlak sıfırın hemen üzerine kadar soğurarak araştırmacıların bu parçacıkları birlikte parçalanmadan önce manipüle etmelerine izin verecek.

CERN, Kanada'nın projeye katkısını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlık açıklamasında, CERN Genel Direktörü Dr. Fabiola Gianotti'nin sözlerine de yer verildi.

Gianotti, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kanada'nın CERN ile uzun süredir devam eden verimli iş birliğindeki bir başka önemli kilometre taşı olan LHC projesine olan katkısından çok memnunuz. TRIUMF ve Kanada endüstrilerinin teknoloji ve uzmanlığı, ülkedeki güçlü parçacık fiziği topluluğuyla birlikte çalışarak CERN'deki bir sonraki büyük proje için çok iddialı hızlandırıcı bileşenler oluşturulmasında çok önemli olacaktır."