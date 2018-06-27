Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen teknoloji kansere de çare oluyor. İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren yüzde 100 yerli yazılım firması Virasoft dijital patoloji alanına odaklanarak hastalıkların teşhisini kolaylaştıran yazılımlar geliştirdi. Ayrıca Virasoft’un altyapısı sayesinde dijital alana taşınan veriler, internet üzerinden paylaşılarak görüntü sistemi ile dünyanın herhangi bir sağlık kuruluşundaki uzman patolog tarafından da eş zamanlı görülebiliyor. Bu da hastalığa anında ve doğru tanı konulabilmesine imkân sağlıyor. ViraPath ile yüksek hassasiyet ve doğrulukla kanser tanısı koyabildiklerini, TelePath ile de ikinci görüş imkânı sunduklarını belirten Virasoft Pazarlama Yöneticisi Özgür Teke “2015 yılında TÜBİTAK desteği ile kurulan ve İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren yüzde 100 yerli bir yazılım şirketiyiz. Ekibimizin tamamı Türk bilim insanlarından oluşuyor. Kurulduktan sonra KOSGEB desteği de aldık. Ardından İTÜ Çekirdek’in Big Bang adlı girişimcilik yarışmasında finale kaldık. Bugün tıbbın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda tanı amaçlı kullanılabilir dijital patoloji ürünlerimiz mevcut. Kanser gibi çok hızlı yayılan bir hastalıkta tedavinin zamanında gerçekleşmesi ve doğru tanı konulması çok önemli bir konu. Bizim sistemlerimiz bu iki alana ilişkin dijital bir altyapı sunuyor” dedi. Kanser teşhisi koymak için sayısallaştırılmış ve objektif kriterlere ihtiyaç olduğunu belirten Özgür Teke “Biz de tanı kriterlerini nesnelleştirip, sayısal analizler üzerinden rapor çıktıları veren yazılımlar geliştirdik. Mobil ve web tabanlı uygulamalarımız ile Türkiye’nin her noktasına ve komşu ülkelere patolojik vaka incelemesi hizmeti vermek ana hedeflerimizden biri. Bu alandaki önemli hedeflerimizden biri de dijital ortama taşıdığımız ve arşivlediğimiz materyallerin eğitim alanında kullanılması ve bir referans kaynağına dönüşmesi. Öğrencilerin, asistan doktorların ve eğitimcilerin sanal ortamda ulaşabilecekleri bir yapı oluşturduk. Böylece Türkiye’nin patoloji kültürüne bilimsel bir katkı da sunacağız” diye konuştu.

Avrupa’ya açılacak

‘Önce sağlık’ mottosunu benimsediklerini belirten Özgür Teke şunları söyledi: Sadece Türkiye’de değil globalde de yeniliğe öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz ve devam eden projelerimizle hizmet sunduğumuz diğer sektörleri de vizyon ve teknoloji olarak geleceğe hazırlıyoruz. Ayrıca 2019’un sonlarına doğru Avrupa’da da bir ofis açmayı planlıyoruz.