Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Londra'da faaliyete yönelik yasak getiren mahkeme kararını bozan Uber, yeni bir lisans elde etti. Bu lisansla birlikte Uber, Londra'da 15 ay boyunca yasal bir engelle karşılaşmadan faaliyette bulunabilecek.

Araç paylaşım uygulaması, şirket yöneticilerinin geçmişte hatalar yaptığını kabul ettikleri Westminster Magistrates Court'taki iki gün süren duruşmanın ardından Londra ulaşım yönetimine daha fazla güven vermek için çalışacaklarını vurguladı.

Londra'da Uber'in 40 bin sürücüsü ve 3,5 milyon müşterisi bulunuyor.