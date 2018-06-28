Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 milyar dolarlık yatırım ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle planlanan TEKNOSAB ile Türkiye’nin ileri teknolojiye sahip olacağını belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “TEKNOSAB için yerli otomobil projesi yatırımcılarıyla birlikte ulusal ve uluslararası alanlardaki firmalarla görüşüyoruz. 2018 yılı sonuna kadar TEKNOSAB’ta fabrikaların inşaatlarına başlamayı hedefliyoruz. TEKNOSAB, büyük bir hızla gelişiyor ve Türkiye’de bu ölçekte gelişen ender projeler arasında yerini alacaktır” dedi.

Yeni nesil sanayi bölgesinin bütün çatılarının solar enerji ile donatılacağını dile getiren Burkay, “Enerji kaynağının yüzde 40’ını yenilenebilir enerjiden sağlamak öncelikli hedefimiz. Projenin birinci halkasında 15 bin metrekarenin üzerinde 170 parsel yer alıyor. TEKNOSAB’ta ikinci etap için talep toplamaya da yakında başlayacağız” diye konuştu.