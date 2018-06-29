Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evan Blass, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Japon teknoloji devi Sony’nin telefon satışlarında Türkiye operasyonunu durdurma kararı aldığını açıkladı. Blass’ın Sony Mobile kaynaklarına dayandırdığı açıklamasına göre Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’deki ofisler, ekim ayında kapatılacak ve bu bölgelerdeki operasyonlar sonlandırılacak. Bu da, Xperia telefonların artık ülkemizde resmî yollardan satılmayacağı anlamını taşıyor.