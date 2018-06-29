Evan Blass, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Japon teknoloji devi Sony’nin telefon satışlarında Türkiye operasyonunu durdurma kararı aldığını açıkladı. Blass’ın Sony Mobile kaynaklarına dayandırdığı açıklamasına göre Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’deki ofisler, ekim ayında kapatılacak ve bu bölgelerdeki operasyonlar sonlandırılacak. Bu da, Xperia telefonların artık ülkemizde resmî yollardan satılmayacağı anlamını taşıyor.
Sony Türkiye’den çekiliyor
29.06.2018 - 03:21 | Son Güncelleme: 29.06.2018 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnternet ortamında ve özellikle de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Evan Blass, Sony ile ilgili yeni bir iddiada bulundu.
Etiketler : sony,sony türkiye,
569299 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/569299.aspx
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