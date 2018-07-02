Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"İnsana en çok benzeyen robot" olarak tanımlanan Sophia, 3 günlük bir ziyaret için Etiyopya'ya giderken Frankfurt Havalimanı'nda bazı parçalarının kaybolması nedeniyle Başbakan Abiy Ahmed ile akşam yemeğini iptal etmek zorunda kaldı. Sophia'nın Ulusal Müze'de vereceği konferans da iptal edildi.

PARÇALARI EKSİK OLSA DA FUARA KATILACAK

Robot bu konferansta Etiyopya'nın resmi dili Amharca konuşacaktı.

Parçalarının bulunduğu bavulun kaybolmasına rağmen robotun başkent Addis Ababa'ya geldiği ve Uluslararası MCIT Fuarı'na katılmasının planlandığı belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLIĞI VAR

İnsansı robotlar üreten Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından 3 yıl önce geliştirilen ve geçen sene Suudi Arabistan vatandaşlığı alan Sophia, bir süredir farklı ülkelerde konferanslar veriyor.

Yapay zeka çalışmalarının son ürünü olan Sophia, Nisan'da Mısır'daki bir konferansta soruları yanıtlamış ve "Benim lugatımda savaşa yer yok" demişti.

Amerikalı ünlü aktris Audrey Hepburn'e benzetilerek yapılan Sophia, İngilizce dışında şimdilik sadece Amharca konuşabiliyor.