Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kompakt ve küçük bileklere göre tasarlanan MT30, değiştirilebilir saat ekranı ve renkli kordonuyla dikkat çekiyor. Hücresel bağlantı özelliğiyle MT30, ebeveynlerin ve çocukların birbirlerine sesli mesaj yollamaları ve arama yapmalarına izin verirken tek şarjla iki gün kullanılabiliyor. Kol saatinin üstündeki SOS (İmdat) tuşu, cihazın acil durumlarda yardım çağırmasını ve üstün konum doğruluğu sunmasını sağlıyor. Ayrıca güvenli bölge özelliği sayesinde, cihaz önceden ayarlanmış bir alandan çıktığında uyarı gönderiyor. Aileler özel uygulamalar ve cihaza bağlanabilmeleri sayesinde çocuklarının nerede olduğunu gün boyunca izleyebiliyor. Ayrıca MT30 çocuklara yapılacaklar listesi ve hatırlatıcı işlevlerini sunarak, zaman yönetimini öğrenme konusunda onlara yardımcı oluyor. MT30’un fiyatı ise 699 TL.