Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

33 milyar dolar büyüklüğe sahip dünya veri merkezi pazarına son bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapan şirketler, sadece Türkiye’nin değil yabancı firma ve ülkelerin verisini depolayacak

İki yeni merkez daha geliyor

Turkcell yüzde 50 pazar payı ile veri merkezi pazarında Türkiye’nin en büyük oyuncusu konumunda bulunuyor. İlk veri merkezini 2016 yılında Gebze’de açan Turkcell ikincisini geçtiğimiz günlerde İzmir’de hizmete soktu. 250 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen İzmir veri merkezi ile artık Ege ve Akdeniz’in verisi de Türkiye’de kalacak. Turkcell önümüzdeki iki yıl içerisinde ise Ankara ve Çorlu’da iki yeni merkez ile bu alanda toplam 2 milyar liralık yatırım yapacak. 10 bin metrekare beyaz alan ile açıldığında Türkiye’nin en büyük veri merkezi olan Gebze ile bu alandaki iddiasını ortaya koyan Turkcell İzmir ile beyaz alan kapasitesine 2.400 metrekare daha eklemiş oldu.

Türkiye’nin en büyüğü Esenyurt’ta açıldı

Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük veri merkezini İstanbul Esenyurt’ta açtı. Türk Telekom’un, 130 milyon TL yatırım ile toplam 27 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirdiği Esenyurt Veri Merkezi, 10 bin 400 metrekare beyaz alana sahip. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen merkez, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük DDOS koruma altyapısı ile zombi bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilen toplu ataklara karşı da kalkan olacak. Sunucu barındırma, sunucu kiralama, sanal sunucu, depolama, yük dengeleme, bulut tabanlı yedekleme ve replikasyon hizmetleri, veri merkezi internet erişimi, müşteri yönetim ofisi, siber güvenlik hizmetleri gibi pek çok hizmeti bir arada sunacak olan merkez 3. havalimanına yakınlığıyla da dikkat çekiyor.

NGN Tuzla’ya üs kurdu

Türkiye’nin önde gelen bilişim şirketlerinden NGN, Tuzla’daki veri merkezi ile Türkiye’nin dijital ipek yolu olma hedefine katkı sağlayacak. 150 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Star of Bosphorus, Türkiye’de Uptime Enstitüsü Tier III sertifikasına sahip ilk operatör bağımsız ticari veri merkezi olarak dikkat çekiyor. 16 MW toplam gücü ve 5 bin metrekarelik beyaz alanda 2 binin üzerinde standart kabinetin işletimini gerçekleştirilebiliyor. Operasyonun devamlılığını sağlamak üzere tasarlanan merkez, deprem anında bile kesintileri ortadan kaldıracak.

Equinix köprü olacak

52 ülkede 200 veri merkezini içeren global bir platforma sahip Equinix, 373 milyon TL’ye satın aldığı IL2 (IstanbuL2) veri merkezi ile Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprü olmayı hedefliyor. Equinix Türkiye’deki işletmelerin ara bağlantı yolculuğunu desteklemenin yanı sıra çok uluslu şirketlerin potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olacak. Veri, içerik ve iş birliği uygulamalarının dijitalleşmesi aynı zamanda gecikme sürelerini azaltarak verimliliği artıracak.