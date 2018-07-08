Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenomen ya da içerik üreticilerinin 18 yaşından küçük olmasının vergi mükellefliği bakımından herhangi bir serbestlik getirmediğine dikkati çeken uzmanlar, sosyal medyada müstear isimle açılan hesaplardan gelir elde eden kullanıcıların aynı mevzuata tabi olarak Gelir Vergisi ödemesi gerektiğini kaydetti.

"Gelirler, YouTube ve Google tarafından konulan reklamlar aracılığıyla elde ediliyor"

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Ege Bölge Başkanı ve sosyal medya uzmanı Alaattin Çağıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kullanıcılara gelir sağlayan birçok video yayınlama platformu bulunduğunu, gençler başta olmak üzere birçok vatandaşın sitelerdeki kanallardan çeşitli yayınlar yaptığını söyledi.

Çağıl, şöyle devam etti:

"Video kanalları, izlenirlik sayısı milyonlara çıkanlar için önemli bir gelir kapısı haline gelmiş bulunuyor. Gelirler, YouTube ve Google tarafından konulan reklamlar aracılığıyla elde ediliyor. Sabit bir gelir olmasa da video paylaşan kişiye ödenen bir reklam ücreti oluyor. İŞKUR gibi kurumlar dahil pek çok yerde 'Dijital Girişimcilik' yani YouTube gibi oluşumlarla ile ilgili seminer ve dersler veriliyor. YouTube kanalı açarak gelir elde etme ve işini büyütmek isteyenler için böyle eğitimlerin olması bu işin gelişimini arttıran faktörler arasında yer alıyor."

"Süreklilik söz konusu olmadan herhangi bir vergilendirme söz konusu olmuyor"

Belirli bir sayıda video çekimi gerçekleştirdikten ve kanal oluşturarak gerekli işlemleri tamamladıktan sonra hemen para kazanabileceğini düşünenlerin yanıldığını dile getiren Çağıl, "Belli bir izlenme kapasitesine ulaştıktan sonra para kazanma kısmına gelindiğinde, YouTube kanalında sürekli izleyicisi olan insanlar olması gerekiyor. Yani rastgele giren değil, sürekli olarak paylaşılan videoyu izleyen bir kitleye sahip olmak son derece önemli. Gelir ilk başlarda hiçbir zaman istenildiği gibi olmuyor ve birçok insan yarı yolda bırakabiliyor." diye konuştu.

Halk arasında "YouTuber" veya "fenomen" olarak bilinen kişilerin karşısına vergi yükümlülüklerinin çıktığını ifade eden Çağıl, bütün video platformlarında elde edilen gelirlere vergi konulmasının tartışıldığını bildirdi.

Çağıl, video izleme platformlarından elde edilen gelirlerden vergi alınmasının Gelir Vergisi Kanunu’na dayandığını, video platformlarında oluşturulan kanalda bireysel faaliyetler gerçekleştiriliyorsa serbest meslek sahipliğinin söz konusu olduğunu aktardı.

Kanalını büyüten, profesyonel bir ekiple çalışmalarını sürdürenler içinse aynı durumun söz konusu olmadığını anlatan Çağıl, "Oluşturduğu kanalda geniş bir ekip, kurgu montaj, kameraman, dublaj sanatçısı kullananların elde etmiş olduğu gelirler kanuna göre ticari kazanç sayılıyor. Ticari kazanç sayılmasından dolayı vergilendirilmesi gerekli oluyor. YouTube'taki işlerin değerlendirilmesi sürecinde ise uzun bir süreç olması şart. Süreklilik söz konusu olmadan herhangi bir vergilendirme söz konusu olmuyor." değerlendirmesini yaptı.

"18 yaşından küçük olunması vergi ödenmesine mani değil"

Çağıl, video kanalı sahiplerinin birçoğunun 18 yaş altındaki gençlerden oluştuğuna değinerek, "Kanunlara göre 18 yaşından küçük biri de olsa bu durum vergi ödemesine hiçbir şekilde engel olmuyor. Bu nedenle gerçekleştirilen faaliyetlerde herhangi bir şekilde yaş durumu ya da özel durumlar söz konusu olmuyor. Vergilendirme işlemleri her türlü gerçekleştirilebiliyor. Vergilendirmelerin takibinde banka hesap hareketleri, elde edilen gelirler de değerlendirme sürecinden geçiyor. Bu nedenle bu işe girecek olanların detaylarıyla vergi işlemlerini bilmesi ve öyle hareket etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Vergi vermemek için Kıbrıs çözüm değil"

Avukat Rıdvan Yıldız ise Türkiye'deki her vatandaşın gelirinin vergiye tabi olduğunu ancak Gelir Vergisiyle ilgili bazı istisnaların olduğunu söyledi.

Türkiye'de 27 bin liranın altında ve süreklilik arz etmeyen kazançların istisnası olduğuna dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti:

"YouTuber ile Instagram, Twitter veya diğer sosyal medya araçlarından para kazanan fenomenlerin hepsinin bir sürekliliği var. Burada bir süreklilik olduğu için bunlar vergiye tabi tutulur. Gelir İdaresine bağlı vergi daireleri hesap hareketlerini ve yapılan işlemleri takip edebiliyorlar. Dolayısıyla Instagram'da, YouTube'da kimlere ödeme yapıldığını, ne kadar sürdüğünü tespit edip bu kişilere vergi uygulayabilir. Onun dışında bazı YouTuber ile fenomenler, birtakım yöntemlerle kendilerine Kıbrıs ya da farklı ülkeler üzerinden vergi vermemek için çalışmalar içine girmişler. Vergi daireleri de bunları fark etti. Yurtdışında olsa bile bu tip kazançlara yönelik nasıl vergilendirme yapılabileceğine, devlete karşı bu hileyi önlemeye yönelik bazı çalışmalar başlattılar."