Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZenFone 5Z 3.299 TL fiyatla ön siparişe sunulurken ZenFone Max ve ZenFone Max Pro ise ağustos ayında teknoloji severlerle buluşuyor. Asus’un şimdiye kadar tasarladığı en üst seviye işlemci olma özelliği taşıyan, 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcili ZenFone 5Z, yapay zekası, çift kamera sistemi ve benzersiz tasarımıyla ön plana çıkarken, ZenFone Max 5.5 inç’lik full ekran görünümü, 4000 mAh güç yönetimi ile geliştirilmiş yüksek kapasiteli bataryası ve 13 MP dual kamerası ile yoğun ve hızlı tempoda yaşayanların hayatını kolaylaştırıyor. 6 inç Full HD+ (2160x1080) 18:9 çerçevesiz ekrana sahip ZenFone Max Pro ise 5.000 mAh bataryasıyla ultra uzun bir pil ömrü vadediyor.