Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Turkcell Türkiye’nin en büyük garajını kuruyor. Geliştirdiği dijital uygulamalarla dünyada milyonlarca kişiye ulaşan Turkcell çalışmaları devam eden dev AR-GE merkezi ile geleceğin teknolojilerine damga vuracak. AR-GE merkezi özellikle nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zekâ alanında çalışmalara öncülük edecek. Merkez yerli otomobilin geliştirilmesine de destek verecek. Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’nun daha önce açıkladığı akıllı sürüş teknikleri, akıllı ulaşım ve lokasyon bazlı bilişim teknolojileri önce bu merkezde test edilecek. Merkez 5G teknolojileri alanındaki çalışmalara da liderlik edecek. Turkcell Akademi Genel Müdiresi Banu İşçi Sezen, akademi olarak işin göbeğinde olacaklarını belirterek “Üniversiteden ziyade büyük bir AR-GE merkezi kuruyoruz. Türkiye’ye inovatif ve yeni teknolojiler kazandıracağız. Çok iddialı bir modelle geliyoruz. Uzun soluklu bir proje olacak. Hâlâ üzerinde çalışıyoruz” dedi. AR-GE merkezi ile yerli oto konusunda inisiyatif alacaklarını ifade eden Sezen ancak bunun kararını yeni CEO’nun vereceğini söyledi.



55 BİN KİŞİLİK DİJİTAL ÜNİVERSİTE

Sadece şirketi değil verdikleri eğitimlerle 55 bin Turkcell çalışanını da geleceğe hazırladıklarını dile getiren Sezen Türkiye’nin en büyük dijital üniversitesi olduklarını söyledi. Sezen “Akademi Turkcell’in geleceğe bakan yüzü. Dünyada bizim gibi bir operatör yok. 800 kişilik ekibimizle 55 bin çalışana eğitim veriyoruz. Eğitimlerimizin yüzde 85’i uzaktan eğitim teknolojileriyle yapılıyor. Yapay zekâ, akıllanan makineler, robotlar, sanal gerçeklik, büyük veri, nesnelerin internet gibi başlıklarda bir çok araştırma ve iş alanı açılıyor. 2020’ye kadar 25 milyon yeni iş doğacak. Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi de Turkcell çalışanlarının, yeni oluşan ve değişen tüm sektörlerdeki iş fırsatlarını yakalayabilmesi ve bilgi ve yetkinliklerini güçlendirmesine odaklanıyor” diye konuştu.

Sosyal sorumluluğun bir gereği olarak eğitim içeriklerini ücretsiz olarak Türkiye’nin kullanımına açtıklarını anlatan Sezen ayrıca eğitim alt yapısını kurumsal müşterilerin hizmetine sunduklarını bildirdi.

Turkcell’den ‘blokchain’ hamlesi

Kurucuları arasında ABD merkezli Sprint, Japonya merkezli Softbank gibi devlerin de yer aldığı telekom operatörlerinin küresel blockchain konsorsiyumu Carrier Blockchain Study Group’a (CBSG) Turkcell de dâhil oldu. Dijital varlıkların mobil ağlardan güvenli taşınabilmesi sayesinde blokchain teknolojisinin dijital ekonominin büyümesine hız katacağına ve yeni nesil hizmetlerin ortaya çıkmasına imkân sağlayacağına dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “CSBG’nin bir parçası olmak, sunduğumuz hizmetleri geliştirmemize, müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacak” dedi.