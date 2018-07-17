KARGO ÜCRETSİZ OLACAK
Amazon’la birlikte hem alıcıları hem de satıcıları sürprizler bekliyor. Türkiye e-ticaret piyasasına hızlı giriş yapmak isteyen firmanın rekabette üstünlük sağlamak için ücretsiz kargo hizmeti vereceği belirtiliyor. Satıcı tarafında ise komisyon oranları piyasanın çok altında, yüzde 10 olacak.
İlk teslimatla birlikte Amazon’un satış stratejisi de netleşmeye başladı. Amazon, Hepsiburada gibi “açık azaltma” yolunu izleyecek. Yani aynı marka ürün içerisinde fiyatı en düşük olana öncelik verilerek tüketici lehine rekabet ortamı oluşturulması hedefleniyor.
Amazon Türkiye'de VIP satışlarına başladı
17.07.2018 - 06:43 | Son Güncelleme: 17.07.2018 - 06:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’li e-Ticaret devi Amazon, Türkiye satışlarına resmen başladı. 50 bin kişilik VIP müşteri listesi oluşturan Amazon’un ilk teslimatını geçtiğimiz hafta yaptığı öğrenildi. Amazon’un Türkiye geneli satışlarına ise yılın son çeyreğinde başlaması bekleniyor.
KARGO ÜCRETSİZ OLACAK
Etiketler : amazon,türkiye,satış,
571977 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/571977.aspx
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