Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KARGO ÜCRETSİZ OLACAK

Amazon’la birlikte hem alıcıları hem de satıcıları sürprizler bekliyor. Türkiye e-ticaret piyasasına hızlı giriş yapmak isteyen firmanın rekabette üstünlük sağlamak için ücretsiz kargo hizmeti vereceği belirtiliyor. Satıcı tarafında ise komisyon oranları piyasanın çok altında, yüzde 10 olacak.

İlk teslimatla birlikte Amazon’un satış stratejisi de netleşmeye başladı. Amazon, Hepsiburada gibi “açık azaltma” yolunu izleyecek. Yani aynı marka ürün içerisinde fiyatı en düşük olana öncelik verilerek tüketici lehine rekabet ortamı oluşturulması hedefleniyor.