Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

İki modeliyle Türkiye’ye hızlı giriş yapan Çinli Honor yeni amiral gemisi Honor 10'u satışa sundu. Dünya genelinde iki aydan kısa bir sürede 3 milyondan fazla satış yapan Honor 10 Türkiye’de sadece Hepsiburada üzerinden tüketicilerle buluşacak. Yapay zekâ özellikleriyle dikkat çeken Honor 10’un 24 MP+16 MP çift mercekli kamerası, Kirin 970 platformundaki NPU (yapay sinir ağı ünitesi) ile geliştirildi. Bu sebeple 22 kategorideki 500’den fazla senaryoyu gerçek zamanlı olarak tanıyabiliyor. Nesnelerin dış hatlarını belirleyebilen kamera, gökyüzü, bitkiler, insanlar ya da bir şelaleyi dahi tanıyarak, kadrajdaki konumlarını anında tespit ediyor. Honor 10’da yapay zekâ sadece arka kamerayla sınırlı değil; 24 MP çözünürlüklü ön kamera da 3D yüz tanıma desteği ile insan yüzündeki 100’den fazla noktayı baz alarak detayları piksel düzeyindeki keskinlikte tanıyabiliyor. Gelişmiş yüz tanıma ile hatasız Bokeh efekti uygularken, ‘grofie’ olarak adlandırılan toplu selfie’lerde herkesin yüzünün ince detaylarını yakalayabiliyor.

4 GB bellek, 64 GB / 128 GB depolama alanı ile gelen Honor 10, 25 dakika şarj ile yüzde 50 kapasiteye ulaşabiliyor. Face ID ve ıslak parmak izi okuma özellikleri bulunan telefonun Türkiye satış fiyatı ise 2.999 TL. Alışveriş kredisiyle 48 aya varan taksit imkânı sunulan ürün, Hepsiexpress sayesinde İstanbul içinde aynı gün veya ertesi gün randevulu teslimat seçenekleriyle alıcılara teslim edilebilecek. Ayrıca Honor 10 alanlar lansmana özel anında 250 TL indirim kazanıyor.

Honor 10’un garantisi ve servisi ise Huawei teknik servis tarafından sağlanacak. Yurt içi ve UPS ile iş birliği içerisinde, İstanbul içinde 1 saat içinde, İstanbul dışında 3 günlük hızlı servis ile alınabilecek.

YENİ MODELLER GELECEK

Yıl sonuna kadar yeni modellerin geleceğini belirten Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang,“ Türk tüketicisi Honor markasını sevdi. Bu Türk müşterilere getirdiğimiz üçüncü model. Biz sadece Türkiye'de iyi bir ürün getirmiyoruz, Türk gençler için burada yeni bir yaşam tarzı sunmak istiyoruz. Yeni ürünlerle sene sonuna kadar ürün portföyümüzü genişletiyor olacağız” dedi.

CEPTE GÖRSEL ŞÖLEN

Telefonun arka yüzündeki 3D cam yüzeye uygulanan 15 katmanlı nano ölçekteki optik kaplama ‘Kuzey Işıkları’na benzer bir görsellik sağlıyor.