Ekstra kapağı sayesinde unutulan çorap, havlu gibi çamaşırların makineye çalışır durumdayken kolayca atılmasına imkan veren Samsung AddWash çamaşır makineleri 1 ay boyunca 700 TL’ye varan indirimle alınabilecek. Kampanya Samsung’un yetkili satış mağazalarında geçerli olacak.
Çamaşır makinesinde 700 lira indirim
17.07.2018 - 06:51 | Son Güncelleme: 17.07.2018 - 06:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsung, Akıllı Kapak Teknolojisi ile çığır açan AddWash çamaşır makinelerinde 13-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak büyük indirim kampanyası başlattı.
Etiketler : çamaşır makinesi,
571983 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/571983.aspx
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