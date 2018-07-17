 Ekstra kapağı sayesinde unutulan çorap, havlu gibi çamaşırların makineye çalışır durumdayken kolayca atılmasına imkan veren Samsung AddWash çamaşır makineleri 1 ay boyunca 700 TL’ye varan indirimle alınabilecek. Kampanya Samsung’un yetkili satış mağazalarında geçerli olacak.