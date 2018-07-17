Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 kare/sn. sürekli çekim hızı ile hareketli anların kaydeden Canon EOS M50, 4K video kaydı, 4K zaman aşımlı kayıt ve 4K videolardan 4K fotoğraf kareleri alma; yüksek sürekli çekim hızı ve düşük ışık altında dahi net görüntüler elde edilmesini sağlayan standart maksimum 25.600 ISO hızı sunuyor. M50’nini fiyatı ise 4.099 TL.