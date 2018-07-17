10 kare/sn. sürekli çekim hızı ile hareketli anların kaydeden Canon EOS M50, 4K video kaydı, 4K zaman aşımlı kayıt ve 4K videolardan 4K fotoğraf kareleri alma; yüksek sürekli çekim hızı ve düşük ışık altında dahi net görüntüler elde edilmesini sağlayan standart maksimum 25.600 ISO hızı sunuyor. M50’nini fiyatı ise 4.099 TL.
Fotoğraf tutkusu avuç içinde
17.07.2018 - 06:54 | Son Güncelleme: 17.07.2018 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fotoğraf tutkunları Canon EOS M50 ile yazın tadını çıkarıyor. Otomatik odaklanma özelliğiyle net görüntüler elde eden Canon EOS M50, dokunmatik ekranı, bluetooth ve Wi-Fi özellikleri ile teknolojiyi avuç içine taşıyor.
Etiketler : canon,fotoğraf,
571985 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/571985.aspx
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