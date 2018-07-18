Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google’a, Android mobil işletim sistemini rakiplerini engellemek için kullanarak rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı dava sonucunda 4.3 milyar euro (5.04 milyar dolar) ceza kesti.
Google’a, 4.3 milyar euro ceza
18.07.2018 - 14:16 | Son Güncelleme: 18.07.2018 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği, Google’a, rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı dava sonucunda 4.3 milyar euro (5.04 milyar dolar) ceza kesti.
Etiketler : google,ceza,ab,
572218 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/572218.aspx
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