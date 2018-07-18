Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google’a, Android mobil işletim sistemini rakiplerini engellemek için kullanarak rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı dava sonucunda 4.3 milyar euro (5.04 milyar dolar) ceza kesti.