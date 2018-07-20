Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi 945 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketi olma ünvanını koruyor.

Online alışveriş devi Amazon ise bu hafta 902 milyar dolarlık değere ulaşarak Apple ile farkı kapatmaya başladı. 1 trilyon dolar değerine ulaşacak ilk şirketin hangisi olacağı merak konusu fakat yılın başındaki tabloya bakılırsa, Amazon geriden gelip Apple'ı geçebilir.

Zira iki şirketin büyüme hızlarına bakıldığında Amazon'un tarihte 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olması hayli mümkün.

İçinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında Amazon'un değeri 752 milyar dolarken Apple ise 893 milyar dolardı. Amazon bu hafta 902 milyar dolara ulaştı ve farkı hızla kapattı.

JEFF BEZOS KİMDİR?

Amazon’un hızlı değer artılı şirketin kurucusu ve başındaki isim olan Jeff Bezos’un servetini de hatırı sayılır derecede artırıyor. Geçtiğimiz günlerde Bezos’un serveti 150 milyar doları aşmıştı. Peki kim bu Jeff Bezos? İşte dünyanın en zengin insanının ilginç yaşam öyküsü...

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.

Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.

WALL STREET YILLARI

Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti.

ASİSTANI İLE EVLENDİ

Aralık 1990’da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu şirkette tanıştığı asistanı ile 1993 yılında dünya evine girdi.

AMAZON FİKRİ BEĞENİLMEYİNCE İSTİFA ETTİ

Amazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı.

İNTERNETTEN KİTAP SATMAK İÇİN KURDU

16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.

AMAZON ADINI SÖZLÜKTEN BULDU

Sitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti.

Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.

PARASINI UZAYA YATIRIYOR

Son yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi.

Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.

Bezos geçtiğimiz dönemde, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.