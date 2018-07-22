Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Overwatch 4 gün süresince herkese bedava oluyor. Blizzard tarafından duyurulan ve uzun süre boyunca popülerliğini yitirmeyen Overwatch, eski oyuncu kitlesini geri kazanabilmek için 26 Temmuz - 30 Temmuz tarihleri arasında oyuncularla ücretsiz olarak buluşacak. Bu tarih aralığında oyunu oynamak isteyen herkes ücretsiz olarak Overwatch'u indirerek deneyimleme şansına sahip olacak.

Başta en yakın rakibi PUBG olmak üzere gerek FPS gerek Moba birçok oyun, Fortnite’ın popülerliği karşısında değer kaybetmeye başladı. Şüphesiz ki Fortnite’ın hızlı yükselişinden etkilenen oyunlardan birisi de çoğu oyuncunun yakından tanıdığı Overwatch...

Yeni güncellemeler ve şampiyonlar ile eski günlerine kavuşmayı amaçlayan Overwatch, diğer bir yandan da sık aralıklarla oyunu ücretsiz yaparak kullanıcı çekmeyi hedefliyor. Mayıs ayı içerisinde de benzer bir şekilde oyunu ücretsiz yapan ekip, temmuz ayı için 26 Temmuz - 30 Temmuz aralığını belirlemiş durumda. Bu tarihler arasında isteyen herkes, herhangi bir sınırlama olmaksızın oyunun tüm modlarında, tüm şampiyonlar ile oynayabilecek.

Overwatch Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci (CPU): Intel Core i3 veya AMD Phenom X3 8650

RAM: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows Vista/7/ 8/10 64-bit

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 4850 veya Intel HD Graphics 4400

Boş Alan: 30 GB