Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahillerde kum, deniz ve güneşin tadını çıkaran tatilciler hiç şüphe yok ki yazlık evlerinde de kesintisiz hızlı ve güvenli internet erişimine ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Zyxel LTE3302 ile LTE kapsama alanındaki herhangi bir yerde, telefon hattına ihtiyaç duymadan mobil olarak internete erişim imkanı sunuyor. Zyxel WAH7608 4G LTE Taşınabilir Router ise hareket hâlindeyken bile Wi-Fi bağlantısını paylaşmaya imkan tanıyor. Ürünün tak ve çalıştır özelliği sayesinde bir SIM kartı takıp anında İnternet bağlantısı kurabiliyor. Zyxel WAH7608, eşzamanlı olarak 10'a kadar kullanıcıya izin veriyor.