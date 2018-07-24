Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

V-Count, Logo Ventures’tan 500 bin dolar yatırım aldı. Şirket, insan sayma, kuyruk analizi ve yoğunluk analizinin yanı sıra, yaş, cinsiyet, duygu tanıma gibi fiziksel alanlarda veri toplayan donanımları ve bu verilerin anlık analizlerle anında aksiyon alınabilecek bilgiler olarak ilettiği bulut tabanlı iş zekâsı platformuyla Samsung, Samsonite, Sephora, Lego, Whirlpool, GAP gibi pek çok markaya hizmet veriyor. İlk iki yatırımını Perakende Analitiği sektöründe yaptıklarını belirten Logo Ventures Yönetici Ortağı Cahit Güvensoy, “Bundan sonraki hedefimiz yıl sonuna kadar bir girişime daha destek vermek” dedi.