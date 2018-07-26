Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu, Galileo'nun 4 uydusunu taşıyan Ariane 5 roketinin Fransız Guyanası'ndan fırlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, yörüngeye yerleşen 4 uyduyla birlikte Galileo'nun toplam uydu sayısının 26'ya ulaştığı, AB'nin küresel uydu navigasyon sisteminin çeşitli hizmetler için daha kesin sinyal sağlayacağı kaydedildi.

Galileo'nun 2020 yılında tam kapasiteye ulaşacağı belirtilen açıklamada, sistem tamamlandığında dünyadaki en hassas uydu navigasyonu olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Galileo'nun Aralık 2016'dan bu yana yaklaşık 400 milyon kullanıcıya konumlandırma ve zamanlama hizmeti sunduğu aktarıldı.

Galileo, AB tarafından ABD ordusunun denetimi altındaki GPS'e, Rus GLONASS'a ve Çin Beidou'ya alternatif bir uydu sistemi olarak tasarlandı.

Toplam 30 adet uydunun dünya yörüngesine oturtularak hizmet vermesi düşünülen Galileo'nun ilk uydusu 2005 yılında gönderilmişti. Yaklaşık 10 milyar avroya mal olan Galileo sisteminin 6 yedek uydusunun bulunması planlanıyor.