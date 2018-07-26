Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook, tarihinin en yüksek finansal düşüşünü yaşadı. New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde, Facebook'un hisse başına değerinin yüzde 24 düşmesiyle şirket 150 milyar dolar değer kaybetti.

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Bu duruma etkili olan sebepler arasında şirketin Avrupa bölgesinde 1 milyon günlük aktif kullanıcının sosyal medya platformunu bırakması ve artan maliyetler gösterildi. Sosyal medya devinin yaşadığı bu kayıp Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in servetinde de ciddi bir düşüşe neden oldu.

Forbes’un haberine göre, Zuckerberg’in serveti hisselerin düşmesi ile birlikte 20 milyar dolar eridi. Aynı habere göre, Facebook hisselerindeki düşüşün ardından genç milyardein kişisel serveti 63.6 milyar dolara düştü.

Mark Zuckerberg kimdir?

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal medya denilince akla gelen ilk isimlerden. Üniversitedeki yurt odasında kurduğu Facebook ile kısa sürede Forbes'un en zenginler listesine adını yazdıran Zuckerberg belki de çağımızın en merak edilen kişilerinden biri.

İşte Zuckerberg hakkında bilmeniz gerekenler..

Mark Zuckerberg, 14 Mayıs 1984 yılında New York eyaletinin White Plains şehrinde diş hekimi bir baba olan Edward ve psikiyatrist doktor bir anne olan Karen'in tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Lisede çeşitli bilim dallarında bir çok ödül kazanan Zuckerberg, ABD’nin en önemli üniversitelerinden Harvard’a girdi ve bilgisayar bilimini okudu. Üniversitenin ilk yılında, okulun en yakışıklı ve en güzel kızlarının seçilebildiği Facemash isimli bir internet sitesi kurdu. Sitede Harvard'daki tüm öğrencilerin fotoğrafları vardı. Ancak fotoğrafları bulması için üniversitenin veri tabanına girmesi gerekiyordu.

Veri tabanını hack'lediği ortaya çıkan Mark Zuckerberg, yaptığı bu eylem sonrası disipline verilince okulu bıraktı. Harvard’lı öğrencileri internet üzerinde buluşturmak için Facebook isimli, ona şu anki servetini getirecek olan siteyi kurdu. Site ününü Harvard’da okuyan öğrencilerin dışına çıkardı, kısa süre içinde dünyada bir sürü kullanıcıya sahip olan bir site halini aldı. 2012 yılı içinde 1 milyar kullanıcıya ulaştı.Ayrıca onun bu başarısını anlatan " Birkaç Düşman Edinmeden 500 Milyon Arkadaş Kazanamazsınız" sloganıyla Sosyal Ağ adlı bir film çekilmiştir.Zuckerberg, 19 Mayıs 2012 tarihinde ise, uzun süredir sevgilisi olduğu Priscilla Chan ile evlendi.