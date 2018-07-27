Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal paylaşım sitesi Instagram’da ileti başına en çok ücret isteyen ünlü, Kylie Jenner oldu. 110 milyon takipçisi bulunan Jenner, ileti başına 1 milyon dolar alıyor. İkinci sırada 800 bin dolarla 138 milyon takipçili Selena Gomez yer alıyor. Dikkat çeken diğer isimler şöyle...

Kim Kardashian (720 bin dolar-113 milyon takipçi), Beyonce (700 bin dolar-115 milyon takipçi), Dwayne Johnson (650 bin dolar-109 milyon takipçi), Justin Bieber (630 bin dolar - 100 milyon takipçi), Neymar Jr (600 bin dolar-101 milyon takipçi), Lionel Messi (500 bin dolar - 95 milyon 300 bin takipçi) ve Kendall Jenner (500 bin dolar - 92 milyon 400 bin takipçi).

YABANCI İLK 3

Kylie Jenner - 1 milyon dolar

Selena Gomez - 800 bin dolar

Cristiano Ronaldo - 750 bin dolar

YERLİ İLK 3

Nusret Gökçe - 54 bin lira

Burak Özçivit - 41 bin lira

Murat Boz - 36 bin lira

MODA

Bella Hadid - 27 bin dolar

Emily Ratajkowski - 26 bin 500 dolar

Chiara Ferragni - 19 bin 500 dolar

SPOR-MÜZİK

Justin Bieber - 630 bin dolar

Neymar Jr - 600 bin dolar

Lionel Messi - 500 bin dolar

SEYAHAT

Garret & Jessia Gee - 23 bin dolar

Paul Nicklen - 9 bin 250 dolar

Chris Burkard - 8 bin 800 dolar

GÜZELLİK VE MAKYAJ

Huda Kattan - 33 bin dolar

Zoe Sugg - 16 bin dolar

Nikkie de Jager - 15 bin 750 dolar