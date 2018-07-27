Sosyal paylaşım sitesi Instagram’da ileti başına en çok ücret isteyen ünlü, Kylie Jenner oldu. 110 milyon takipçisi bulunan Jenner, ileti başına 1 milyon dolar alıyor. İkinci sırada 800 bin dolarla 138 milyon takipçili Selena Gomez yer alıyor. Dikkat çeken diğer isimler şöyle...
Kim Kardashian (720 bin dolar-113 milyon takipçi), Beyonce (700 bin dolar-115 milyon takipçi), Dwayne Johnson (650 bin dolar-109 milyon takipçi), Justin Bieber (630 bin dolar - 100 milyon takipçi), Neymar Jr (600 bin dolar-101 milyon takipçi), Lionel Messi (500 bin dolar - 95 milyon 300 bin takipçi) ve Kendall Jenner (500 bin dolar - 92 milyon 400 bin takipçi).
YABANCI İLK 3
Kylie Jenner - 1 milyon dolar
Selena Gomez - 800 bin dolar
Cristiano Ronaldo - 750 bin dolar
YERLİ İLK 3
Nusret Gökçe - 54 bin lira
Burak Özçivit - 41 bin lira
Murat Boz - 36 bin lira
MODA
Bella Hadid - 27 bin dolar
Emily Ratajkowski - 26 bin 500 dolar
Chiara Ferragni - 19 bin 500 dolar
SPOR-MÜZİK
Justin Bieber - 630 bin dolar
Neymar Jr - 600 bin dolar
Lionel Messi - 500 bin dolar
SEYAHAT
Garret & Jessia Gee - 23 bin dolar
Paul Nicklen - 9 bin 250 dolar
Chris Burkard - 8 bin 800 dolar
GÜZELLİK VE MAKYAJ
Huda Kattan - 33 bin dolar
Zoe Sugg - 16 bin dolar
Nikkie de Jager - 15 bin 750 dolar