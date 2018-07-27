Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika instagram hikayeler hatası nedir, instagram çöktü, instagram neden çalışmıyor sorularına bu başlıkta cevap vermeye çalıştık. Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan ve rekor fiyatla Facebook bünyesine katılan Instagram'da bazı kullanıcılar "hikayeler hatası" ile karşılaştığını ifade ediyor. Peki instagram durduruldu hatası nedir, instagram hikayeler neden kapanıyor, instagram hikaye hatası neden oluyor, instagram neden çalışmıyor? Detaylar için haberimizi inceleye bilirsiniz.

İNSTAGRAM HİKAYELER HATASI NEDEN OLUYOR?

İnstagram hikayeler hatası nedir, neden olur şu an konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kullanıcıların aktardığına göre hikayeler kısmında bir problem yaşanıyor. Problemde bazı hikayeler izlendikten sonra yeni hikayeler açılmıyor ya da ekranın yarısına kadar belirip yok oluyor. Hata program kapatılıp açılana kadar düzelmiyor. Soruna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken kullanıcılar hatanın bir an önce düzeltilmesini bekliyor.

GÜNCELLEME HATA GETİRİYOR

Yanı sıra İnstagram'daki bu sıkıntının benzeri ile zaman zaman Facebook'da da karşılaşılıyor. Hataların uygulamalara gelen yeni güncellemelerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İNSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Öte yandan daha önce de bir güncelleme sonrası İnstagram'a girmeye çalışan milyonlarca kullanıcı "İnstagram durduruldu hatası" ile karşılaşmıştı. Sorunun kaynağı tam olarak bilinmese de, bu duruma güncellemeye bağlı bir açığın neden olduğu düşünülmüştü. Sorunun bazı telefon modellerinde olması da bu düşünceyi destekler nitelikteydi. Bu hata kısa bir süre sonra düzeltilmişti.