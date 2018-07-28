Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BTK, ilgili kamu kurumları, işletmeciler ve STK'ler tarafından Türkiye için 5G teknolojisinde yapılması gerekenleri ortaya koyan ve yol haritası niteliği taşıyan Beyaz Kitap dokümanı hazırlandı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Beyaz Kitap'ta, çekirdek ve fiziksel ağ ile standardizasyon gibi teknik konuların yanında, 5G teknolojilerinin hizmet ve uygulama alanlarına ilişkin de bir bölüm yer aldı. Bu bölümü, özel sektör temsilcilerinden oluşan çalışma grubu hazırladı.

Bu kapsamda, 5G teknolojileriyle 10 farklı sektörde geliştirilebilecek hizmet ve uygulamalara yer verildi. Buna göre özel sektör tarafından 5G teknolojilerinin kullanılmasının önerildiği uygulama ve hizmetler şöyle:

Otomotiv: Araçların birbirleri ve şehir altyapısıyla haberleşmesi için modüller geliştirilebilir.

Ulaşım ve lojistik: Trafik verilerini işleyip sonuç çıkartacak hızlı bir veri iletim ve işletme sistemine ihtiyaç duyulacak. Şehir altyapıları bağlantılı ve akıllı olarak geliştirilebilir.

Sanayi: Endüstriyel olarak nesnelerin interneti alanında akıllı ve model fabrika çalışmaları geliştirilmeli.

Enerji: Akıllı sayaç teknolojisinin yaygınlaşmasıyla maliyetlerin düşmesi sağlanabilir. 5G'ye uyumlu akıllı sayaçlar geliştirilebilir.

Sağlık: Robotik kollarla uzaktan ameliyat yapılması, anlık görüntülerle bir cerrahın başka bir cerrahı yönlendirmesi gibi gelişmeler gündemde. Vücudun içine yerleştirilen çiplerle geliştirilen sağlık çözümleri de mevcut. Bunların etik ve hukuki boyutları da tartışılmalı.

Çevre ve tarım: Su tüketimi akıllılaştırılarak, su tasarrufu sağlanıp maliyetler düşürülebilir. Drone veya uydudan verimlilik takibi yapılabilir.

Medya ve eğlence: Sanal, artırılmış ya da derinlemesine gerçeklik gibi uygulamaların artması bekleniyor. Özellikle sanal gerçeklik cihazları, oyun ve diğer eğlence türlerinin gelişmesinde önemli fırsat var. Bu cihazlar şimdiye kadar kablolu olarak kullanılırken, 5G ile kablolardan kurtulacak ve kullanım alanları genişleyecek. Bu cihazların Türkiye'de üretilmesi ve kullanımının artması öneriliyor. Örneğin müzeleri gezerken sanal gerçeklikten yararlanılacak, bir stadyum ve konserde bulunmadan, televizyondan izlemekten farklı olarak 3 boyutlu şekilde ordaymış gibi derinlemesine deneyim sağlanacak.

Eğitim: Laboratuvarlara uzaktan erişim sağlanması, sanal gerçeklik cihazlarının eğitim için kullanılması gibi hizmet ve uygulamalar geliştirilebilir.

Güvenlik: Sivil güvenlik alanında önemli çözümler geliştirilebilir. Güvenlik kameralarından veri toplamak için anlık görüntü aktarımı imkanına kavuşulabilir.

Finans: Finans hizmeti sunan şirketler, daha hızlı ve büyük kapasiteli şebekelere geçebilecek. Blok zinciri gibi yeni teknolojiler de finans sektöründe ciddi değişimler oluşturabilir. Buna uygun yeni hizmet ve uygulamalar geliştirilmesi için çalışma yapılması gerekiyor.