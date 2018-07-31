Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile 33 ülkeye ulaştıklarını belirten General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yıl sonuna kadar 45 ülkeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Yaman “Google ile olan stratejik iş birliğimizle geliştirdiğimiz son teknoloji ürünlerimizi ulaşılabilir fiyatlarla uluslararası arenada da tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bu anlamda, Ukrayna, Doğu Avrupa’da önemli pazarların başında geliyor. Bunun avantajlarından faydalanmak için Doğu Avrupa’da faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin arasına Ukrayna’yı da dâhil ettik. Ukrayna’da ilk olarak, Ukrayna’nın en büyük GSM operatörlerinden Lifecell ile iş ortaklığı yaparak ürünlerimizi Lifecell’in tüm satış noktalarında tüketicilerimizle buluşturacağız” dedi.