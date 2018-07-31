Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alcatel 3, 18:9 ekranı sayesinde sinematik görüntü sağlıyor. 16 megapiksel arka kameranın yanı sıra 8 megapiksel ön kameraya sahip Alcatel 3, geliştirilmiş ön flaş özelliği sayesinde düşük ışıkta daha net selfie imkanı sağlıyor. Ayrıca sosyal medyada aktif olan kullanıcılar için Alcatel 3’ün kamera ayarlarına yeni “Sosyal Mod” özelliği eklendi. 16 GB’lık dâhili hafıza ve 128 GB’a Mikro SD kart desteği sunan Alcatel 3 yüz tanıma ve parmak izi özelliği ile de üst düzey koruma sağlıyor. Alcatel 3’ün fiyatı ise 1.199 lira.