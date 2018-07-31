Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 inç boyuta, 3.840x2.160 (UHD) çözünürlüğe ve hız aşırtma özelliği ile 144 Hz tazeleme oranına sahip olan ROG Swift PG27UQ, ağustos ayında oyunseverlerle buluşacak. ROG Swift PG27UQ, insan gözünün görebildiği netliğe en yakın kaliteyi ve renk aralığını sunan NVIDIA G-SYNC HDR teknolojisinden güç alıyor ve standart monitörlerin çok üstünde olan 1.000 cd/m² tepe parlaklık derecesi ile en üst seviyede görüntü kalitesi sunuyor. G-SYNC teknolojisi sayesinde ekranda yırtılma veya bölünme gibi sorunlardan yazılımsal çözümlerde olduğu gibi herhangi bir performans kaybı olmadan arınan monitör, LED arka ışıklarıyla karanlık sahnelerin daha zengin ve doğal görünmesi için yüksek kontrast sunuyor. ROG Swift PG27UQ aynı zamanda DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olan ilk oyuncu monitörü olma özelliğine de sahip.