7 inç ekran boyutuna sahip olan tablet Türk Telekom müşterilerine özel ayda 15.5 TL’den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. Android 7.0 işletim sistemi ile yüklü olarak gelen model 4 çekirdekli 1,3 GHz gücünde MT8167 işlemcisi, 1 GB RAM, 1.024 x 600 piksel 7 inç çözünürlüklü IPS ekranı ile dikkat çekiyor.
Reeder M7 Go 15 TL taksitle
31.07.2018 - 02:59 | Son Güncelleme: 31.07.2018 - 03:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder, yeni tablet modeli M7 Go’yu piyasaya sürdü.
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574090 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/574090.aspx
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