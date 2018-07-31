Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 inç ekran boyutuna sahip olan tablet Türk Telekom müşterilerine özel ayda 15.5 TL’den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. Android 7.0 işletim sistemi ile yüklü olarak gelen model 4 çekirdekli 1,3 GHz gücünde MT8167 işlemcisi, 1 GB RAM, 1.024 x 600 piksel 7 inç çözünürlüklü IPS ekranı ile dikkat çekiyor.