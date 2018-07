Türkiye Gazetesi

Horizon: Zero Dawn, Gran Turismo Sport, Assassin’s Creed Origins, GTA V ve daha birçok oyun indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca PlayStation VR için çıkan PlayStation VR Worlds, Until Dawn: Rush of Blood, The Inpatient, Batman: Arkham VR ve diğer birbirinden güzel PlayStation VR oyunları da oyunseverlerle buluşuyor.