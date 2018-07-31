Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin televizyonu CCTV'nin haberine göre Gaofın-11, ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March -4B (Uzun Yürüyüş) roketi ile yörüngesine gönderildi.

Gaofın-11 yer gözlem, şehir planlama, karayolu şebekesi tasarımı, tarımsal alanlarda kullanılacak.

Uydu ayrıca İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen "Kuşak ve Yol" girişimi kapsamında da hizmet verecek.

Gaofın uydu projesi 2010 yılında başlatılmıştı.

Çin önceki gün Beidou-3 (Kuzey Yıldızı) serisine ait ikiz navigasyon uydularını uzaya fırlatmıştı.