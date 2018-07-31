Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketten yapılan açıklamada, Facebook ile Instagram üzerindeki 32 sayfa ve hesabın, "koordineli sahte davranış" göstermesi nedeniyle kaldırıldığı belirtilirken, "Bu tür davranışlara Facebook'ta izin verilmemektedir, çünkü insanların ve kurumların kendi kimlikleri ve yaptıkları hakkında başkalarını yanıltmak için hesap ağları oluşturmasını istemiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Facebook'un söz konusu hesaplarla ilgili soruşturmasının henüz başında olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu hesap ve sayfaları kuran kişilerin, gelecek hafta başkent Washington'da protestolar planladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Siber Güvenlik Politikaları Başkanı Nathaniel Gleicher, kaldırılan 8 sayfanın ilkine ek olarak Facebook üzerindeki 17 hesabın, Instagram'da ise 7 hesabın iki hafta önce tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Gleicher, söz konusu sayfalardan en az bir tanesinin 290 bin takipçisi olduğunu bildirirken, hesaplardan 9 bin 500'den fazla paylaşım yapıldığını ifade etti.

Ayrıca Gleicher, Facebook ve Instagram üzerindeki bu hesaplardan yaklaşık 11 bin dolar değerinde 150 reklamın yayınlandığını belirtti.

Söz konusu sayfaların Mayıs 2017'den bu yana yaklaşık 30 etkinlik oluşturduğunu kaydeden Gleicher, bunlara 4 bin 700 kullanıcının katılmayı planladığını, bin 400 kullanıcının da katılmayı planladığını bildirdiğini aktardı.

ABD'nin 2016 başkanlık seçimleri öncesinde, Facebook üzerinde oluşturulan sahte hesap ve haberler nedeniyle, şirket siber güvenlik önlemlerini sıkılaştırdığını duyurmuştu.

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, mayıs ayında CNN kanalına verdiği röportajda, "Açıkçası, Rusya'nın seçimlere müdahalesi veya sahte haberler olsun, 2016'da birtakım sorunlara yeterince hakim değildik." ifadesini kullanmıştı.