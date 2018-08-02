Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uçuk projeleriyle bilinen Çin, gözünü şimdi de uzaya dikti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Pekin yönetimi, birkaç yüz tonluk göktaşlarını robot sondalar vasıtasıyla Dünya'ya getirmeyi planlıyor. Bilim insanlarının amacı; göktaşlarından değerli madenler elde etmek. Bu sayede sağlanacak ekonomik fayda pek çok madenin değerinin düşmesine yol açabilir. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin de (NASA) benzer bir projesi hâlihazırda var. NASA’nın uzay aracı göndererek üzerindeki değerli madenleri çıkarmak istediği asteroidin ekonomik değeri 10 bin katrilyon dolar. Dünya ekonomisinin toplam değeri ise sadece 80 trilyon dolar. Projenin başlangıç tarihi, 2022 olarak düşünülüyor. Ancak tek problem, uzaydaki değerli madenlerin Dünya’ya nasıl getirileceği. Jüpiter ve Mars'ın arasında yer alan asteroidde yer alan maddeleri şu an gezegenimize getirilmesi oldukça maliyetli. Gelişen teknolojiyle maliyetin azalacağı düşünülüyor.

Bugüne kadar bir gök taşından Dünya’ya sadece bir kez materyal getirilebildi. Japonya Uzay Ajansının Hayabusa uzay aracı, 2010’da 25143 Itokawa asteoidinden Dünya’ya birkaç parça toz ulaştırabilmişti.