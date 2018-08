Türkiye Gazetesi

6.2 inç ekran, ultra performanslı Helio P60 yapay zekası, 6 GB ve 4+4 çekirdekli A73 işlemcisiyle gelen VIA A3 öğrenen teknolojisi sayesinde kullanıcılarına uzun pil ömrü sunuyor. Casper VIA A3 Plus’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de yüz tanıma teknolojisi. 16 MP’lik infrared kamera, yüzü en ince ayrıntısına kadar inceliyor ve gözle görülemeyen farklılıkları bile rahatlıkla algılayabiliyor. 256 adet yüz noktasını ve 16 yüz şeklini ayırt edebilen Casper VIA A3 Plus, tüm ortamlarda yüz tarama sağlıyor. 64 GB dahili hafıza ve 256 GB microSD desteği sunan cihazın fiyatı ise 2.699 TL.