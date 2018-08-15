Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vestel Venüs Z20 yerli telefon fiyatı ve teknik özellikleri araştırdık ve sizler için düzenledik. ABD'nin başlattığı ekonomik savaşa karşılık ABD mallarını boykot kararı alan Türkiye'de, teknolojide de yerli üretimlere dönülüyor. ABD menşeyli ürünler yerine tercih edilebilecek yerli üretim telefon modullerinden birisi Vestel Venus Z20 oldu. Vestel Venus Z20 fiyatı ne kadar? Özellikleri neler? Vestel Venüs kaç lira? Peki Vestel Venüs Z20 telefon fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? gibi sorular oldukça merak ediliyor. Vestel markasının tüm telefon modelleri fiyat listesini ve teknik özellikleri turkiyegazetesi.com.tr olarak sizler için derledik

VESTEL VENUS Z20 FİYATI

Vestel'in Venus Z20 akıllı telefonu tasarımı ve etkileyici renkleriyle, teknolojiye yepyeni bir görünüm kazandırıyor. 18:9 ekran oranı, telefonu büyütmeden, daha fazla görüntü ve geniş ekran alanı sağlıyor. Bu akıllı telefonun fiyatı 2.499 TL.

VESTEL VENUS Z20 ÖZELLİKLERİ

Vestel Venüs Z20 özellikleri: Firmanın ilk 18:9 ekran boy oranı kullanan telefonu olan Z20, Full HD+ IPS ekran kullanıyor. 5.65 inç büyüklüğündeki IPS ekran, 1080 x 2160 çözünürlüğüne sahip. Qualcomm üretimi Snapdragon 630 işlemcisinden gücünü alan telefonda, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza gibi özellikler yer alıyor. Hafızanın yetmediği durumlarda ise MicroSD kart desteğine başvurabilirsiniz.

Full HD Plus Ekran, şimdiye kadar gördüğünüzden çok daha fazlasını sunuyor. Akıllı telefonda video izleme ve oyun oynama deneyiminiz tamamen değişiyor. 18:9 ekran oranı ile telefonu büyütmeden daha fazla görüş alanına sahip olun.

Yenilikçi tasarım ve dayanıklı gövde Z20’de bir araya geliyor. Metal ve camın birleşimi, kullanıcı deneyimini yeniden yorumluyor. Gorilla Glass cam, sadece ekrana değil arka yüzeye de hayat veriyor. Ayna etkisi oluşturan parlak renkler şık bir görünüm sağlıyor.

Z20, hayatın hızına yetişmeniz için en büyük yardımcınız. 2.2 GHz 8 Çekirdek Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ve 4 GB bellek ile hız kesmeyen performansı ile dikkat çekiyor.

Konumunuzu doğru tespit edememek ya da aradığınız yeri bulamamak, artık geçmişte kalmış birer deneyim. IZAT GPS teknolojisiyle donatılmış Z20 akıllı telefonunuz, nerede olursanız olun konumunuzu yüksek doğrulukla belirler. Gideceğiniz yere kadar size eşlik eder. Yol arkadaşınıza güvenin, bırakın size yol göstersin.

Ekran keyfini bozmamak adına, parmak izi okuyucu ergonomik bir şekilde arka yüzeye yerleştirildi. Yeni akıllı telefonunuz hızlı bir şekilde parmak izinizi algılar. Böylece şifre girmekle vakit kaybetmez, şifreyi hatırlamak zorunda kalmazsınız.

VESTEL VENUS Z20 TEKNİK ÖZELLİKLER

18:9 Full HD Plus 5.65” 2.5D Ekran

16+5 MP Çift Arka Kamera ile Portre Çekimi

4K Video Çekimi

8 MP Flaşlı Ön Kamera

Android Oreo İşletim Sistemi

2.2 GHz 8 Çekirdek Qualcomm 630 işlemci

4 GB bellek, 64 GB Hafıza

2 TB’a Kadar Harici Bellek Desteği

Quick Charge 3.0 ile Hızlı Şarj

VESTEL VENÜS Z20 OLDUKÇA İDDİALI BİR TELEFON

Fuarda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “GSM dünyasının kalbinin attığı bu fuarda yer almak, 155 ülkeye ihracat yapan bir marka olarak gurur verici. Sergilediğimiz ürünlerimiz dünya devleriyle nasıl yarıştığımızı gösteriyor. Global rakiplerimiz arasında çok yeniyiz ama 4 yılda makul fiyat, teknoloji ve tasarımımızla Türkiye’nin en çok satılan üçüncü akıllı telefon markası olduk” dedi. Venus serisi telefonlarla çıtayı her geçen gün yükselttiklerini belirten Turan Erdoğan “Akıllı telefon üretim sürecimizde ilk günden beri yüksek teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla müşterilerimize sunmayı hedefledik. Z serisi de bu mantıkla ortaya çıktı. Müşterilerimizin bizden beklentisini, ihtiyacını analiz ederek ürünlerimizi geliştirdik. Geçtiğimiz yıl yine burada tanıttığımız Z serisinin ilk telefonu Z10’dan sonra bugün Z20’yi ilk defa gösteriyoruz. Z20 yazılımı, donanımı ve arkasındaki Ar-Ge gücü ile sınıfındaki en gelişmiş akıllı cihaz. Bir akıllı telefondan bekleneni fazlasıyla karşılayan Z20 özellikle fotoğraf ve “selfie” çekmeyi sevenlerin vazgeçemeyeceği bir telefon olacak. Üstelik fiyat/performans olarak da rakiplerini geride bırakacak” dedi.

TÜRKİYE'DEN ABD ÜRÜNLERİNİ BOYKOT KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Sempozyumu'nda "Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız." açıklaması dünyada büyük yankı yaptı.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ IPHONE KULLANIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var" sözlerinin hemen ardından Türkiye'de gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi.



Apple'ın 2007 yılında ilk modelinin çıkardığı iPhone, Türkiye'de ise 2008 yılının sonunda satışa sunuldu. Aradan geçen süre içinde Apple'ın dünya genelinde iPhone satışları 1.3 milyar adedi geçti. 10 yıllık süreç sonunda şu anda aktif olarak Türkiye'de ise iPhone kullanan 10 milyona yakın kişiye ulaşıldı.

Araştırma kuruluşu Statcounter'ın Temmuz 2018 verilerine göre dünya akıllı telefon pazarında Apple'ın iPhone ile yüzde 19.4'lük pazar payı bulunurken, en büyük rakibi Güney Koreli Samsung'un payı ise yüzde 30.7 seviyesinde.

APPLE'IN İPHONE İLE TÜRKİYE'DE PAZAR PAYI YÜZDE 16.5 DÜZEYİNDEYKEN, SAMSUNG'UN PAYI YÜZDE 52.7

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, veriler Türkiye'deki mevcut durumun ise daha da çarpıcı olduğunu ortaya koyuyor. Temmuz 2018 itibariyle Apple'ın iPhone ile Türkiye'de Pazar payı yüzde 16.5 düzeyindeyken, küresel rakibi olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği Samsung'un Türkiye'deki pazar payı yüzde 52.7'ye ulaşmış durumda.

Statcounter'ın analizine göre Türkiye'deki mobil cihaz pazarında Samsung ve Apple'ı, yüzde 5'lik pay ile General Mobile, yüzde 5.2 ile LG, yüzde 4.9 ile Huawei ve yüzde 2'lik pay ile Vestel izliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2018 Yılı 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu'na göre Türkiye'deki toplam mobil abone sayısı 79 milyonu, Türkiye'deki mobil operatörlerin açıkladığı finansal ve operasyonel sonuçlara göre akıllı telefon kullanım oranı ise yüzde 70'leri aşmış durumda.

TÜRKİYE'DE 10 MİLYON KİŞİ İPHONE KULLANIYOR

Bu veriler üzerinden Apple'ın yüzde 16.5'lik pazar payı dikkate alındığında ise Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kullanıcının elinde iPhone olduğu ortaya çıkıyor.

Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye, 2007-2017 yılları arasında yurtdışından toplam 142 milyonu aşkın cep telefonu ithal etti.

Söz konusu bu telefonlar için 10 yılda ödenen toplam tutar ise 24 milyarı buldu. Türkiye'nin 10 yıllık cep telefonu ithalat faturası içinde Apple'ın iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

Diğer bir deyişle kullanıcı bazında Türkiye'de yüzde 16.5'luk payı olan Apple, Türk tüketicilerinin cep telefonu için toplam ödediği tutardan yüzde 29'luk payı kaptı. Bu süreçte Türk tüketicileri satın aldıkları her iPhone için devlete de yüzde 28-30 arasında vergi ödedi.