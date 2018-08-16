Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik İSTANBUL

Sistem Mühendisi Alper Göknar’ın öncülüğünde geliştirilen ve şu anda Marmara Bölgesi’ndeki 16 istasyonun verileri aracılığıyla çalışan “Deprem Erken Uyarı Sistemi ve Uygulaması” hayata geçirildi. Göknar’ın, Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin düzenlediği “2017-7 Tepe Yeni Fikir” yarışmasında ödül aldığı “Deprem Erken Uyarı Sistemi ve Uygulaması” projesi sonrasında çalışmalarını Girişim Atölyesi’nde sürdürdüğü uygulama, Marmara Depremi’nin 19. yıl dönümü olan 17 Ağustos gecesi kullanıcıların hizmetine sunulacak. Uygulamayla, sismik hareket algılayıcı istasyonlarla öncü deprem dalgası tespit edilip mobil uygulama üzerinden kullanıcıların cep telefonlarına alarm gönderiliyor. Bu sayede kullanıcıların, yıkıcı ikinci dalga gelmeden 25 saniye önceye kadar zaman kazandığı iddia ediliyor.