Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve millî uygulama BiP, sadece Türkiye’de değil, Afrika’dan Antarktika’ya kadar tüm dünyada 25 milyondan fazla kullanıcıyı buluşturuyor. Bugün dünyada bilinen en büyük rakiplerinde olmayan birçok özelliği ile fark oluşturan BiP, iletişimde yeni bir çığır açmış durumda.

Türkiye’den çıkan yerli teknolojilerin yakaladığı başarının gurur verici olduğunu vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “BiP, yalnızca Türkiye’deki yasal mevzuat ve regülasyonlara değil, Avrupa Birliği tarafından konulmuş veri güvenliği kanunlarına da uyumlu olarak hizmet veriyor. Tüm verisi Türkiye’deki veri merkezlerinde tutulan BiP, Türkiye’nin doğrudan millî güvenliğini ilgilendiren veri güvenliği meselesinde de en üst düzey güvenceyi sunuyor. Ayrıca BiP’i Hollanda merkezli yüzde 100 Turkcell iştiraki olan Lifecell Ventures Coöperatief U.A şirketimiz üzerinden sunarak, bu uygulamanın Avrupa Birliği’nin fikri mülkiyet haklarına uygun olarak dünyaya yayılmasını sağlıyoruz” dedi.