Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı telefon sektöründe dünya genelinde “fiyat-performans” ürünleri ile dikkat çeken ve bu yönüyle hızlı yükselen Xiaomi, artık resmî olarak da Türkiye’de... Samsung, Apple, LG, Sony gibi dünyanın önde gelen teknoloji markalarının ürünlerini ithal ederek Türk tüketicileri ile buluşturan EVOFONE, Xiaomi’nin de Türkiye’deki yetkili distribütörü oldu. Markanın akıllı telefondan televizyona, ‘notebook’tan ‘drone’a, bisikletten ‘scooter’a kadar farklı ürün çeşitleri, eylül ayında İstanbul’da açılacak ilk ‘Mi Shop’ta satışa sunulacak. EVOFONE Genel Müdür Yardımcısı Onur Çon “Dünyanın sayılı markalarından birinin ürünlerini daha, Türk tüketiciler ile buluşturacağız. Bunun yanı sıra teknik servis alanındaki deneyimlerimiz ile proaktif ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vereceğiz. Eylül ve ekim aylarında önce Vadi İstanbul’da, sonra Forum İstanbul’da iki Mi Shop açacağız. Bu iki mağazada detaylı bilgi alabilecek olan tüketiciler, 160 farklı Xiaomi ürün seçeneğini yerinde deneyimleyebilecek. İstanbul ve Türkiye genelindeki Mi Shop sayımızı kısa süre içerisinde artırmak da iş planlarımız arasında yer alıyor” dedi.



MI A2 GELİYOR

Söz konusu iş birliği ile, Xiaomi’nin en yeni akıllı telefonlarından Mi A2 kısa süre içerisinde Türk tüketiciler ile buluşacak. Android One işletim sistemi, ince tasarımı, metal kasası, 2,2 GHz işlemcisi, 5,99 inch ekranı, yapay zekâ destekli çift kamerası, parmak izi okuma teknolojisi, 3010 mAh bataryası, çift SIM kart seçeneği ile dikkat çeken cihaz; EVOFONE iş ortaklarından TeknoSA’da, 2.199 TL’den satışa sunulacak.