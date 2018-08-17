17 Ağustos 2011’de Rusya’dan fırlatılan RASAT uydusu, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede ve 700 kilometre irtifada bulunmaktadır. RASAT, yörünge özelliği sayesinde Dünya’nın her yerinden görüntü alabilmektedir. 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek kameraya sahiptir. Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebilmektedir. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30 km x 30 km olup,  960 km uzunluğuna kadar şeri görüntü alınabilmektedir.
 
Tasarım ömrü üç yıl olan RASAT, 17 Ağustos 2017 tarihi itibariye yörüngesindeki altıncı yılını doldurmuştur. RASAT,  6 yıl süresinde yörüngesinde 37290 tur atmış, toplam 2448 görüntüleme görevi gerçekleştirerek, 14.057.100 km2 lik alanı görüntüledi.