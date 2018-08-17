Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Ağustos 2011’de Rusya’dan fırlatılan RASAT uydusu, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede ve 700 kilometre irtifada bulunmaktadır. RASAT, yörünge özelliği sayesinde Dünya’nın her yerinden görüntü alabilmektedir. 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek kameraya sahiptir. Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebilmektedir. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30 km x 30 km olup, 960 km uzunluğuna kadar şeri görüntü alınabilmektedir.



Tasarım ömrü üç yıl olan RASAT, 17 Ağustos 2017 tarihi itibariye yörüngesindeki altıncı yılını doldurmuştur. RASAT, 6 yıl süresinde yörüngesinde 37290 tur atmış, toplam 2448 görüntüleme görevi gerçekleştirerek, 14.057.100 km2 lik alanı görüntüledi.