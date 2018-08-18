Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom ile Vestel, yerli ürünlerin kullanılmasını teşvik amacıyla yıl sonunda çıkarmayı planladıkları Vestelcell ürününe yönelik iş birliği anlaşması imzaladı. İki firma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerikan elektronik ürünleri yerine yerli ürünleri kullanma çağrısının ardından iş birliğine giderek “Vestelcell” ürününü geliştirdi. Anlaşma kapsamında Vestel, bini aşkın mağazasında Vestel Venus akıllı telefonlarının satışını Vestelcell mobil iletişim markasıyla Türk Telekom altyapısı üzerinden gerçekleştirecek. Vestelcell ile Vestel Venus akıllı telefonlarının satışına yıl sonunda başlanacak.



KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, ülke ekonomisinin zor bir sınavdan geçtiğini belirterek, kendilerine düşeni her alanda yapmaya devam ettiklerini bildirdi. Dursun “Katma değer sağlayacak, millî kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projelerimizle devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz” dedi. Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler de sadece üretim yapmadıklarını, ülke ekonomisine de katkıda bulunduklarını aktardı. Güler, şu değerlendirmelerde bulundu: 2014’te üretmeye başladığımız Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus, bu açığın kapanmasında önemli rol oynuyor. Venus, her geçen gün kendini geliştirerek dünyadaki rakiplerine kafa tutuyor. Ürettiğimiz teknolojinin yanı sıra Türk Telekom ile yaptığımız bu iş birliğiyle tüketicilerimize artık katma değerli hizmetler de sunacağız. Temennimiz, milletimiz yerli telefon kullansın.