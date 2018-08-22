Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Varank, dün Süleymaniye Camii’nde bayram namazını kılmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstanbul Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ni (KGYS-MOBESE) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini (AKOM) ziyaret etti. AKOM’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, akıllı şehirler konseptinin dünyada trend hâline geldiğini ve özellikle elektrikli otomobillerle birlikte insanların araçlarla şehre entegre olmalarının söz konusu olduğunu söyledi. Varank “Türkiye’yi bu trendi yakalayan bir ülke haline nasıl getirebilir, bunun çalışmaları için gayret ediyoruz. Bunlar bizim önceliklerimiz arasında” diye konuştu.