Bakan Varank, dün Süleymaniye Camii’nde bayram namazını kılmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstanbul Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ni (KGYS-MOBESE) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini (AKOM) ziyaret etti. AKOM’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, akıllı şehirler konseptinin dünyada trend hâline geldiğini ve özellikle elektrikli otomobillerle birlikte insanların araçlarla şehre entegre olmalarının söz konusu olduğunu söyledi. Varank “Türkiye’yi bu trendi yakalayan bir ülke haline nasıl getirebilir, bunun çalışmaları için gayret ediyoruz. Bunlar bizim önceliklerimiz arasında” diye konuştu.
Yerli yazılım için adım atılacak
22.08.2018 - 03:04 | Son Güncelleme: 22.08.2018 - 03:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kullanılan yazılımların çoğunun yabancı olduğunu belirterek “Birçok lisans ücreti bu yazılımlarla birlikte yurt dışına gidiyor. Arkadaşlarımıza burada acaba bunların millîleştirmesi, yerlileştirilmesi ile ilgili nasıl destekler verebiliriz, inşallah onların da çalışmalarını yapacağız” dedi.
Etiketler : yerli yazılım,
577264 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/577264.aspx
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