Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom’un iştiraki Argela, Afrika’nın en büyük mobil operatörlerinden Ethio Telecom ile önemli bir iş birliğine imza attı. Etiyopyalı şirketle imzalanan anlaşma kapsamında 65 milyondan fazla abonesi olan Ethio Telecom, Argela’nın geliştirdiği “Mobil Ağ Performans İzleme ve Müşteri Deneyim Yönetimi” çözümlerini kullanacak. Anlaşma ile kurulacak yeni nesil teknoloji çözümü, Ethio Telecom’un abonelerine sunduğu ses ve veri hizmeti kalitesinde oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumun en hızlı şekilde belirlenerek hizmet kalitesinin geliştirilmesi için karar süreçlerini hızlandıracak. Konuyla ilgili olarak açıklamalarına yer verilen Argela CEO’su Bülent Kaytaz, bir yandan 5G ve ötesi teknolojileri geliştirmek için çalışırken diğer yandan da uluslararası alanlarda durmaksızın çalıştıklarını söyledi. Argela’nın Telekom Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdürü Selim Sarper de telekom operatörlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirdiklerini belirterek Ethio Telecom iş birliğinin bunun en somut örneği olduğunu kaydetti.