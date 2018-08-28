Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yuvarla aracılığıyla toplanan bu tutar, Kızılay’dan TEMA’ya, Tohum Otizm Vakfından AKUT’a 17 farklı STK’ya aktarıldı. 2014 yılında kurulan Yuvarla, banka ve kredi kartlarıyla yapılan tüm giyim, restoran, market gibi fiziksel ve online harcamalara ait küsuratlı tutarların tama yuvarlanarak yalnızca aradaki kuruşların seçilen sivil toplum kuruluşuna bağışlanmasını sağlıyor. Yuvarla üzerinden bir kişinin aylık olarak bağışladığı kuruşların toplamı 4 TL’ye yaklaşıyor. Ancak 1 milyon kişinin her ay bu bağışı yaptığı düşünüldüğünde her ay 4 milyon TL’nin sivil topluma aktarılması mümkün oluyor.