Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Make it Real” konsepti ile gerçekleştirilecek etkinliği bu yıl Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream ve VMware firmaları da katılacak. Etkinlik boyunca geleceğin yıkıcı teknolojilerine hazır olmak için şirketlerin nasıl dijital, BT, güvenlik ve iş gücü dönüşümlerini tamamlaması gerektiği üzerinde durulacağını belirten Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu “Robotik gelişmelerden yapay zekâ çözümlerine geleceğin teknolojilerine uygun altyapıların bugünden oluşturulması için gereken yatırımların nasıl yapılması gerektiğinin önemi üzerinde duracağız” dedi.