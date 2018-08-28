“Make it Real” konsepti ile gerçekleştirilecek etkinliği bu yıl Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream ve VMware firmaları da katılacak. Etkinlik boyunca geleceğin yıkıcı teknolojilerine hazır olmak için şirketlerin nasıl dijital, BT, güvenlik ve iş gücü dönüşümlerini tamamlaması gerektiği üzerinde durulacağını belirten Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu “Robotik gelişmelerden yapay zekâ çözümlerine geleceğin teknolojilerine uygun altyapıların bugünden oluşturulması için gereken yatırımların nasıl yapılması gerektiğinin önemi üzerinde duracağız” dedi.
Dell Technologies Forum 27 Eylül’de kapılarını açıyor
28.08.2018 - 07:41 | Son Güncelleme: 28.08.2018 - 07:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dell’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Dell Technologies Forum’u 27 Eylül’de İstanbul’da yapılacak.
Etiketler : dell,
578002 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/578002.aspx
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