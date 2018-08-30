Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadi İpucu sorusu, BİP'in eşsiz özellikleri nelerdir? ile ilgili detaylar haberimizde. 30 Ağustos günü saat 20.30'da başlayacak Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Bugün bir değişiklik yapan Hadi ekibi ipucunu İnstagram sayfalarında değil BİP uygulaması üzerinden verdi. Bu akşamki Hadi'nin ödülü tam 30 bin TL. Hadi yarışmasına katılan birçok vatandaş şu an bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki 30 Ağustos Hadi ipucu sorusu, BİP'in eşsiz özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYIN

İpucu sorusu şu şekilde yayınlandı:

"Turkcell BiP’in diğer uygulamalarda olmayan eşsiz özellikleri nelerdir?"

Hadi Nedir?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.