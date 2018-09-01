Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bugüne kadar prototip aşamasını geçemeyen bükülebilir ekranlar hayatımıza girmeye başladı. Kaliforniya merkezli Royole, katlanabilir ekranları efektif hâle getirerek günlük hayata uyarladı. Teknoloji devinin ürettiği 0,01 milimetre kalınlığındaki süper ince OLED ekranlar, akıllı saatten sanal robotlara, tişörtten şapkalara kadar her alanda kullanıma hazır. Royole’in akıllı ekranları istenildiği zaman bileğe sarılıp akıllı saat olabilirken, istenildiği zaman akıllı telefon olarak kullanılabiliyor. Bir başka ifadeyle kullanıcılar yolda yürürken kablosuz bağlantı sayesinde bu ürünlerde görsel şov yapacak. Şu anda bu ekranların fiyatı 6 bin liradan başlıyor. Ancak ürünlerin Avrupa ve Türkiye pazarına girmesiyle daha makul bir fiyattan satılması bekleniyor.

Devrilemeyen paten

ABD’li Segway-Ninebot’un Drift W1 isimli pateni, saatte 12 kilometre hıza ulaşabiliyor. Patenin en büyük özelliği, aerodinamik tasarımı sayesinde hiçbir şekilde devrilmemesi. 45 dakikada şarj olabilen patenin ağırlığı 7 kilogram. Fiyatı ise 2 bin TL...

Ayakta 45 km hız

IFA’da tek şarjla 90 kilometre menzile ulaşan ve saatte 45 kilometre hızla giden elektrikli tekerlek Z10 da görücüye çıktı. Son dönemde sokaklarda yavaş yavaş görmeye başladığımız elektrikli tekerleklerin en büyük sıkıntısı olan menzil problemi, bu modelde aşıldı. Ürün, 2 bin avrodan satışa çıkacak.

Uyurken masaj

Philips, uyku sıkıntısı çekenlere özel rahatlatıcı başlık geliştirdi. Üzerindeki özel sensörler sayesinde başa masaj yapan cihazın fiyatı, 3.500 lira...