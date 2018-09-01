Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınırlı sayıda üretilen ve üzerinde Bottura’nın imzasını taşıyan mat siyah kaplamaya sahip seride; mutfak makinesi, ekmek kızartma makinesi, kahve makinesi, power blender, el blender’ı olmak üzere 5 ürün bulunuyor. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Grundig ile Massimo Bottura’nın pek çok ortak değerinin bulunduğunu belirterek “İlk olarak IFA’da sergilediğimiz ürün serisini, 2019 yılının ilk çeyreğinde pazara sunmayı planlıyoruz. Bottura ile yeni teknoloji ve ürünler geliştirmek üzere çalışıyoruz” dedi.

EN SESSİZ KURUTMA

n Bu arada Grundig’in en ileri teknolojisiyle tasarlanan SilenceDry, rakiplerine göre iki kat daha düşük ses seviyesiyle, dünyadaki en sessiz saç kurutma makinesi olma unvanına sahip. 66 dBA ses seviyesiyle çalışan SilenceDry, iyonik fonksiyonuyla saçları yumuşak yapıyor, elektriklenmeyi engelliyor...